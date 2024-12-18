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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir, Avrupa kupalarında 62. randevuda! - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Avrupa kupalarında 62. randevuda!

        RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 62. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 61 maçta 23 galibiyet, 15 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:51
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        Başakşehir, Avrupa'da 62. randevuda
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        UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında yarın Belçika'nın Cercle Brugge ekibine konuk olacak edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 62. karşılaşmasını oynayacak.

        Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 61 maçta 23 galibiyet, 15 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

        Avrupa'da 90 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 87 gole engel olamadı.

        ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 12. MAÇ

        RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 12. sınavını verecek.

        Atan ile Avrupa'da oynadığı 11 maçta 6 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 3 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.

        Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 11 maçta 23 gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

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        Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.

        Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertliler, üçüncü maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2, dördüncü maçında ise Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi son maçında ise Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.

        DEPLASMANDAKİ 31. MAÇ

        Başakşehir, Cercle Brugge karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 31. deplasman maçına çıkacak.

        Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.

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        Deplasmandaki 30 maçta 40 gol atan Başakşehir, 54 gol sonrası da topu ağlarından çıkardı.

        AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLER

        Avrupa'da ilk kez 2015-16 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

        UEFA Avrupa Ligi 2016-17 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

        RAMS Başakşehir, 2017-18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

        Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olarak aldı. İstanbul ekibi, 2024-25 sezonunda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 kaybederek Avrupa kupalarında kalesinde ilk kez 5 gol gördü.

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        Turuncu-lacivertliler, 2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

        İstanbul ekibi, 2020-21 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

        Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, bu kulvarda ilk puanlarını da elde etti.

        İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun 5. maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.

        RAMS Başakşehir, 2022-23 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen turuncu-lacivertliler, Gent'e elendi.

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-25 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Kopenhag ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, Danimarka temsilcisine Parken Stadı'nda yenilmeyen ilk Türk takımı oldu. Türk takımları Kopenhag'a karşı 5 kez sahaya çıkmış ve bu 5 maçı da Danimarka temsilcisi kazanmıştı.

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