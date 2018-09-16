Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR

SAAT: 17:00

HAKEM: Alper Ulusoy

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Uğur, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Stefano Napoleoni, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ATALYASPOR: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Drole, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

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Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir'in 9 puanı bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, üçüncü haftada Akhisarspor, son hafta maçında da Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete uzandı.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Antalyaspor ise 7 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de cezalı Emre Belözoğlu bu mücadelede takımındaki yerini alamıyor. Emre'nin yanı sıra geçtiğimiz sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Karim Hafez de Antalyaspor'a karşı forma giyemiyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI