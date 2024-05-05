Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir evinde Kasımapaşa'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Başakşehir'de goller 15. dakikada Pelkas, 24 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Kemen'den gelirken Kasımpaşa'nin tek golünü 47. dakikada Ngoy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir ligdeki puanını 55'e yükseltirken Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 49 puanda kaldı. Ayrıca Başakşehir ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Başakşehir, Sivasspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.
İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı az sonra gelecek...