Başakşehir: 2 - Iberia: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir ile Iberia karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Başakşehir, adını bir üst tura yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'de Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitrios Pelkas attı.

UEFA Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükselen Başakşehir, St.Patrick's ile karşılaşacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Atan'ın Gürcistan ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.