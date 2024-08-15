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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 2 - Iberia: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 2 - Iberia: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir, play-off turunda St.Patrick's ile karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:53
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        Başakşehir, kazanarak turladı!
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        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir ile Iberia karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Başakşehir, adını bir üst tura yazdırdı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'de Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitrios Pelkas attı.

        UEFA Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükselen Başakşehir, St.Patrick's ile karşılaşacak.

        ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

        Teknik direktör Çağdaş Atan, Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

        Atan'ın Gürcistan ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

        DJALO KADRODA YOK

        RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

        Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.

        16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        48. dakikada RAMS Başakşehir önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kemen'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Piatek, sağ çaprazdan topu arka direğe doğru gönderdi. Pelkas'ın altıpasın önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        50. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın noktada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen, ön direkte topu arkaya aşırdı. Piatek'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

        61. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Pelkas geçti. Yunan oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Makaridze'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

        Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ve Iberia Tiflis'i eleyen RAMS Başakşehir, organizasyonda adını play-off turuna yazdırdı.

        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 83 Hamza Güreler), Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen (Dk. 53 Berkay Özcan), Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç (Dk. 74 Lima), Davidson (Dk. 73 Figueiredo), Piatek (Dk. 83 Keny)

        Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava (Dk. 73 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 62 Otar Mamageishvili), Nonikashvili (Dk. 84 Khachidze), Gizo Mamageishvili (Dk. 84 Dadiani), Tabatadze (Dk. 62 Akhvlediani), Cheickne

        Goller: Dk. 50 Piatek, Dk. 61 Pelkas (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Gizo Mamageishvili, Dk. 41 Nonikashvili, Dk. 44 Jgerenaia, Dk. 60 Kokhreidze, Dk. 69 Akhvlediani, Dk. 72 Jinjolava (Iberia Tiflis)

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