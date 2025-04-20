Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk etti

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk golü, 9. dakikada Gaziantep FK'den David Okereke kaydetti.

Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 42. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bitmeden 45+4. dakikada ise Başakşehir, Ivan Brnic'in golüyle 2-1 öne geçti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir'in golcüsü Piatek, rakibine yaptığı müdahale sonrası 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Öte yandan Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Gaziantep FK'ye Fenerbahçe maçı öncesi 2 kötü haber birden geldi.

Maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

Ayrıca Gaziantep FK'de 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.