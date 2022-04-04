Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahasına girer girmez, penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait durumdaki Aleksic’in gelişine yaptığı plase vuruşta top filelere gitti. 1-0

İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle geçilirken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Başakşehir mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.