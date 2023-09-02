Başakşehir: 0 - Konyaspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sezon henüz puanla tanışamayan Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekipten Ousseynou Ba kırmızı kart görerek takımını 10 kişi tamamladı.
Konuk TÜMOSAN Konyaspor, eksik kalan rakibi karşısında 53. dakikada Sokol Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmadı ve 3 puan Konya ekibinin oldu.
Bu sonuçla ligde çıktığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıan RAMS Başakşehir'de kötü gidişat sürdü.
Namağlup yoluna devam eden TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 8'e çıkardı.