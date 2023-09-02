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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Başakşehir: 0 - Konyaspor: 1 MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Başakşehir: 0 - Konyaspor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sezon henüz puanla tanışamayan Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:35
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        Başakşehir'e bir darbe de Konya'dan!
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        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekipten Ousseynou Ba kırmızı kart görerek takımını 10 kişi tamamladı.

        Konuk TÜMOSAN Konyaspor, eksik kalan rakibi karşısında 53. dakikada Sokol Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.

        Kalan sürede başka gol olmadı ve 3 puan Konya ekibinin oldu.

        Bu sonuçla ligde çıktığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıan RAMS Başakşehir'de kötü gidişat sürdü.

        Namağlup yoluna devam eden TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 8'e çıkardı.

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