        Haberler Magazin Başak Karahan'dan, Enes Batur'a 5 kuruşluk dava - Magazin haberleri

        Başak Karahan'dan, eski sevgilisi Enes Batur'a dava

        Başak Karahan, eski sevgilisi Enes Batur'un kendisine bulunduğu göndermeler sonrasında 5 kuruşluk tazminat davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:13
        5 kuruşluk tazminat davası
        YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, 2018 yılında ayrıldığı Başak Karahan'a yaptığı göndermelerle gündemde. Karahan’ın yaklaşan düğününü öğrenen Batur, önce sosyal medyada eski fotoğraflarını kısa süreliğine profil fotoğrafı yaptı.

        Tepkiler üzerine profil fotoğrafını değiştiren Enes Batur bu kez YouTube'daki adını "Enes Batur karım da karım" olarak değiştirdi.

        "7 SENEDİR YAŞADIKLARIMA ŞAHİTSİNİZ"

        Başak Karahan da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Eski sevgilisine dava açan Başak Karahan; "7 yıldır maruz kaldığımız psikolojik şiddete artık sizler de şahitsiniz. Özellikle son dönemdeki tehdit ve zedeleyici söylemler nedeniyle karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecini de bugün itibariyle avukatımla başlattık" ifadelerini kullandı. Bu adımı ülkemizde fiziksel ve psikolojik şiddet gören tüm kadınlar için attığını söyleyen Başak Karahan, mücadele eden kadınlara da sevgilerini iletti.

        Başak Karahan'ın avukatı Burcu Sarı da şu açıklamayı yaptı: Müvekkilim Başak Karahan hakkında, karşı taraf Enes Batur tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, kişilik haklarına ağır saldırı niteliğinde olmanın yanı sıra kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları da taşımaktadır. Bu saldırı niteliğindeki eylem ve ifadeler, müvekkilimin onurunu ve itibarını zedelemekle kalmamış; aynı zamanda ruhsal bütünlüğünü hedef alarak ciddi bir psikolojik şiddet ortamı yaratmıştır. Kadına karşı her türlü şiddet, ister fiziksel ister psikolojik olsun, asla tolere edilemez. Bu nedenle, tarafımızca derhal suç duyurusunda bulunulmuş, daha fazla rahatsızlık verici eylem ve paylaşımlarına devam etmemesi için önleyici koruma tedbiri başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, bu paylaşımlar nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası da açılmıştır. Hiçbir haksız itham, iftira, psikolojik şiddet veya tacizin karşılıksız bırakılmayacağını; müvekkilimin haklarını korumak için tüm hukuki ve cezai yolların en kararlı şekilde kullanılacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

        Başak Karahan, 20 Eylül 2025'te Halil Ünlü ile evlenecek.

