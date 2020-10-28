"KISKANÇLIK BENİM YAPIMDA YOK"

Başak Dizer, "Kıskanç mısın?" sorusuna "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" yanıtını vermişti.