"Baş hain iblisler gibi onursuzca öldü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

REKLAM advertisement1

"AK Parti olarak şımaran böbürlenen bir parti asla olmadık. Güç odaklarına baş eğmedik. FETÖ'cü hainlere hadlerini bildirdik. 15 Temmuz'da ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara, sinsice, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle hadlerini bildirdik. Darbecilerin, hainlerin, gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarının tekmilini birden bozguna uğrattık. Zorlu mücadele boyunca bedel ödesek dahi milletimize bedel ödettirmedik. Milletin istikametinden hiç sapmadık."

REKLAM "SONU ONURSUZCA BİR ÖLÜM OLDU" "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Dünyadan şehit kanlarının hesabını vermeden gitti." "TÜRKİYE'YE İHANET EDENLERİN SONU GÖRÜLMÜŞTÜR" "Baş hainin ölümüyle şehit ailelerinin yüreği biraz olsun soğumuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin sonu görülmüştür. Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi, ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun, FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak."