Bartuğ Elmaz, Olimpik Marsilya'da

Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezondan itibaren 5. Lig'deki (National 3) rezerv takımda forma giyeceği kaydedildi.

* Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.