Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama

REKLAM advertisement1

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı menşeli internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan 5 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin kaldıkları yerleri belirleyen ekipler, Bartın, Muğla ve Sakarya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve takılı vaziyette boş şarjör, 5 cep telefonu, 1 laptop, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira, 600 dolar, kredi kartı, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.