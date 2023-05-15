Bartın Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bartın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bartın başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bartın seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bartın Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.31 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 74.428 oyla yüzde 56.10 - Kemal Kılıçdaroğlu: 48.409 oyla yüzde 36.49 - Sinan Oğan: 8.534 oyla yüzde 6.43 - Muharrem İnce: 1.288 oyla yüzde 0.97 aldı. Bartın 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 74.428 oyla yüzde 56.10Kemal Kılıçdaroğlu: 48.409 oyla yüzde 36.49Sinan Oğan: 8.534 oyla yüzde 6.43Muharrem İnce: 1.288 oyla yüzde 0.97

Bartın Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.50 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:02 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Bartın milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 83.662 oyla yüzde 62.69 - Millet İttifakı: 42.176 oyla yüzde 31.6 - Ata İttifakı: 2.632 oyla yüzde 1.97 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 588 oyla yüzde 0.44 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 517 oyla yüzde 0.38 aldı. Saat 06:02 itibarıyla 2023 Bartın milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 83.662 oyla yüzde 62.69Millet İttifakı: 42.176 oyla yüzde 31.6Ata İttifakı: 2.632 oyla yüzde 1.97Emek ve Özgürlük İttifakı: 588 oyla yüzde 0.44Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 517 oyla yüzde 0.38AK Parti: 49.039 oyla yüzde 36.74CHP: 42.176 oyla yüzde 31.60MHP: 31.626 oyla yüzde 23.70YENİDEN REFAH: 2.384 oyla yüzde 1.79ZP: 1.947 oyla yüzde 1.46MEMLEKET: 1.203 oyla yüzde 0.90AP: 685 oyla yüzde 0.51BBP: 613 oyla yüzde 0.46YEŞİL SOL: 588 oyla yüzde 0.44ANAP: 509 oyla yüzde 0.38GENÇ: 448 oyla yüzde 0.34AB: 442 oyla yüzde 0.33TKP: 282 oyla yüzde 0.21HAKPAR: 274 oyla yüzde 0.21MP: 255 oyla yüzde 0.19HKP: 232 oyla yüzde 0.17GBP: 176 oyla yüzde 0.13SOL PARTI: 122 oyla yüzde 0.09TKH: 113 oyla yüzde 0.08YP: 107 oyla yüzde 0.08İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00