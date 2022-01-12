Ülkenin doğu illlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı hafta başından itibaren yurdun dört bir yanında hissedilmeye başladı. Bingöl, Muş, Tunceli, Bitlis, Kırklareli gibi pek çok ilde kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar göz önüne alınarak eğitime ara verilmesine neden oldu. Kar tatili olacak illerin valilikleri tarafından teker teker açıklamalar gelmeye başladı.

Bartın, Düzce ve Zonguldak'taki öğrenciler yarın okul olup olmayacağını merak ediyor. İşte Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta yarın okul var mı, tatil mi sorusunun cevabı ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...