Barry Can’t Swim konseri Zorlu PSM'de

Zorlu PSM’nin her yaz düzenlediği ve uluslararası sanatçıları yaz boyunca ağırladığı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” serisi kapsamında, cazdan aldığı ilhamla elektronik dans müziğine duygusal ve ritmik katmanlar ekleyen Edinburgh doğumlu prodüktör Barry Can’t Swim, 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde serinin dördüncü edisyonuna görkemli bir kapanış yapmaya hazırlanıyor.

Elektronik müziğin yükselen isimlerinden Barry Can't Swim, nam-ı diğer Joshua Mainnie, 2020'de yayımladığı “Because I Wanted You To Know” kaydıyla Birleşik Krallık elektronik sahnesinde adını duyurduktan sonra, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. House, caz, afrobeat ve farklı elektronik müzik türlerini harmanlayarak kendi özgün tarzını oluşturan Barry Can't Swim, 2023 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü "When Will We Land?" ile büyük başarı yakaladı. Bu albümle Mercury Prize ve Brit Ödülleri’nde ‘En İyi Dans Sanatçısı’ kategorisinde aday gösterildi. BBC Radio 1 tarafından ‘Yılın En İyi Dans Albümü’ seçilen bu albüm, Clash, Billboard ve Mixmag gibi saygın müzik yayınlarında yılın en iyileri arasında yer aldı ve DJ Mag ise onu ‘Yılın Yükselen Prodüktörü’ ödülüne layık gördü.

DJ'likten canlı elektronik müzik sahnesine adım atarak kısa sürede zirveye çıkan Barry Can't Swim, Coachella, Glastonbury ve Reading gibi dünyanın en prestijli festivallerinde sahne aldı ve elektronik müzik dünyasında kendine güçlü bir yer edindi. Sanatçı, Ninja Tune etiketiyle 11 Temmuz 2025’te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Loner, müzikseverlerde büyük merak uyandırdı. Bu albümle birlikte sanatçı, BBC tarafından hazırlanan “Sound of 2025” listesine dahil edilerek yılın en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağı öngörülüyor. BBC’nin onu “yeni bir dans müziği süperstarı” şeklinde tanımlaması, Barry Can’t Swim’in yalnızca DJ kabinlerinde değil, aynı zamanda albüm listelerinde ve global festival sahnelerinin de yıldızı haline geldiğini gösteriyor. PSM Loves Summer by %100 Müzik: Barry Can’t Swim etkinliğinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.