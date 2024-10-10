BARO BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, ADAYLAR KİM?

62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.

Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz, İstanbul Barosu'nun en köklü gruplarından biri olan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olarak öne çıkıyor.

Mevcut başkan Filiz Saraç ise bu gruptan ayrı bir aday olarak seçimlerde yer alacak. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise Ankara’daki bir diğer aday olarak dikkat çekiyor.