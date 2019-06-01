01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı kadın ile yanındaki 3 yakınının üstünü benzin dökerek tutuşturdu.
AA'nın haberine göre, Celal D. (54) bir süre birlikte yaşadığı ve bir erkek çocuk sahibi olduğu Gülay K.'nin (37) evinin önüne geldi. Gülay K., yanında Celal D.'den olan 1 yaşındaki oğlu Yusuf K., ayrıldığı eşinden olan oğlu ve kız kardeşi ile evden çıkarken Celal D. yanlarına gelerek üstlerine benzin döktü. Celal D., daha sonra Kostak ve yanındaki kişileri ateşe verdi.
Vücutlarının çeşitli yerleri yanan Gülay K. ve yanındakilere çevredeki vatandaşlar ile olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Üzerine ateş sıçrayan Celal D. da yaralandı. Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Konya'daki diğer hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 yaşındaki Yusuf K. ise hava ambulansı ile Konya'ya gönderildi.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
DHA'nın haberine göre, Gülay K., polise verdiği ilk ifadesinde Celal D.'nin ilk önce gelip konuşup, barışmak istediğini, kabul etmeyince tekrar geldiğini belirterek, "Cemal D. tekrar geldi. 'Kendimi ve sizi, benzin döküp yakarım' diye bağırdı. Ben de aşağı yanına indim. Peşimden ablam ve çocuklar geldi. Benzin kendisinin üzerine dökmek isterken engellemeye çalıştık. Bizlerin üzerine de benzin döküldü. Otomobile bindiği sırada birden hepimiz alev aldık.'' dedi.
Cemal D. de Gülay K.'nin üzerine döktüğünü ileri sürerek, "Dini nikahla yaşıyorduk. Konuşup, barışmak istedim. Gülay K. önce bana taş attı. Sonra benzini getirip döktü. Ben otomobilime binip kaçmak isterken ateş aldı" iddiasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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