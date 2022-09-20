Barışma buluşması meydan savaşına döndü!

DHA

Siirt'te, barışmak için kahvehanede buluşan iki gurubun arasında tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Kavgada 9 kişi, yaralandı.

POLİS GELDİ, KAVGA BİTTİ

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.