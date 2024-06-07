Barış Kılıç'ın oğlu Emir mezun oldu
Ayşegül Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Barış Kılıç'ın 13 yaşındaki oğlu Emir, ortaokuldan mezun oldu
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu.
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Emir Kılıç'ın mezuniyet törenine annesi Ayşegül Kılıç, babası Barış Kılıç ve abisi Batu Kılıç katıldı.
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Ailece çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Ayşegül Kılıç, "Emir'in mezuniyeti" notuyla yayımladı.
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2007'DE EVLENDİLER
Ayşegül Kılıç ile 2007'de dünyaevine giren Barış Kılıç'ın Emir ve Batu adında iki çocuğu bulunuyor.