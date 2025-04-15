Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap sete yetişmek için koli taşıdı
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç ile 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap, sete yetişmek için yolda duran kamyonun kolilerini taşıdı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' ve 'Metehan' karakterlerine hayat veren Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap, sete gitmek için yola çıktı. Dar bir sokakta önlerine çıkan bir kamyonetten mal indirildiğini gören Kılıç ile Kapkap, işin hızlanıp yolun açılması adına otomobillerinden inerek kolilerin taşınmasına yardım etti.
Dizide; Barış Kılıç ile baba - oğulu canlandıran Rahimcan Kapkap da o esnada çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.Rahimcan Kapkap ve Barış Kılıç