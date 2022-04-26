"ROLÜMÜ MARKA YAPMAK İSTEYENLERDENİM"

Öte yandan Falay, 5 ay önce "Fatih Altaylı ile Bire Bir"e konuk olmuştu. 20 yıl tiyatro ile iç içe olduğunu söyleyen Barış Falay, sahneleri özlediğini dile getirmişti.

Falay, "Kendi ismimim bilinmesi uzun zaman aldı. Sektörde iki tip aktör var gibi geliyor. Kendi ismini marka yapmak isteyenler ve oynadığı rolü marka yapmak isteyenler. Ben rolümü marka yapmak isteyenlerdenim. Bu hoşuma gidiyor. Bir seyirci 'Kerpeten Ali' diye çağırıyor, kimi 'Harun' diye çağırıyor. Sektörde bunun zorlukları var mı, tabi var." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.