NASA tarafından yapılan bir araştırmanın ardından havayı en iyi temizleyen bitkiler arasına alınmıştır. Kısacası barış çiçeğini yetiştirmek için pek çok neden bulunmaktadır. “Barış çiçeği nasıl bakılır?” sorusu çiçek yetiştirmeye ilgi duyanlar tarafından merak edilen bir konudur. Peki, barış çiçeği bakımı nasıl yapılır? Barış çiçeğine ne kadar su verilir? Barış çiçeği nasıl yetiştirilir? Zarif ve ince görünümü ile göz dolduran barış çiçeği hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Barış Çiçeği Nasıl Bakılır?

Barış çiçeği bakımının zahmetsiz ve kolay olduğu söylense de bazı püf noktalara dikkat etmek, çiçeğinizin sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir.

Barış çiçeği için en doğru toprak türü seçilmelidir. Çiçekçinizden barış çiçeğine uygun, mineral bakımından zengin toprak alabilirsiniz. Torf ve lif bakımından zengin topraklar, barış çiçeği için ideal toprak türleridir.

Barış çiçeğinin doğru alanlarda konumlandırılması gerekmektedir. İç mekanlarda direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerekmekle birlikte aydınlık ve ferah bir alan seçilmelidir. Barış çiçeği için en uygun sıcaklık aralığı 10-28 derece arasıdır. Bu sıcaklıklarda kolayca ve sağlıklı bir şekilde canlılığını korur. Eğer bulunduğu ortam çok sıcak ise sık aralıklarla sulanması gerekir çünkü toprağının sürekli nemli kalması, barış çiçeğinin gelişimini olumlu etkiler. Toprağının sürekli kuru kalması, çiçeğinizin solmasına ve canlılığını yitirmesine neden olur.

Sulama işlemi, her bitkide olduğu gibi barış çiçeği için de oldukça önemlidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi barış çiçeği nemli toprak sever. Sıcak yaz aylarında çok fazla güneşe maruz kalıyorsa sık sık toprağını kontrol edin. Toprağı yeterince kuru ise mutlaka sulayın. Kış mevsiminde ise haftada 1-2 kez sulanması yeterli olacaktır. Barış çiçeği sulama tekniğine uygun bir sulama işlemi yapmaya özen gösterin. Ara sıra yapraklarına ve çiçeklerine su püskürtün. Her defasında kullandığınız su miktarına sadık kalın. Oda sıcaklığında ve dinlendirilmiş su tercih edin. Ayrıca hep aynı günlerde sulayarak, çiçeğinizin rutin bakımının dışına çıkmamaya özen gösterin. Unutmayın ki her bitki gibi barış çiçeği de ilgili ve özenli bir bakım ister.

“Barış çiçeği nasıl bakılır?” sorusuna en doğru şekilde hâkim olmak için saksı değişiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin. Barış çiçeğinin kökleri oldukça hassastır. Pek çok bitki gibi yılda 1 kez saksı değişimine gerek yoktur. 2-3 yılda bir saksı değişimi yapmanız uygundur. Ayrıca saksı boyunun çok büyük olmaması gerekir. Saksı değişimi sırasında mevcut saksısından bir numara büyük bir saksıya geçirebilirsiniz. Saksı değişimi için mutlaka ilkbahar dönemini bekleyin.

Çiçeğinizi çoğaltmak istiyorsanız kökten ayırma yöntemini kullanabilirsiniz. Barış çiçeğinin kökleri çok hassas olduğu için kökten ayırma esnasında dikkatli davranmak gereklidir. Saksı değişimi döneminde çoğaltma işlemi yapılabilir. Yani 2-3 yılda bir… Ayrıca kökten ayırma işlemi esnasında sadece bir adet kök ayırmalısınız. Çok fazla kök almak, çiçeğinizin sağlıklı gelişimini bozabilir ve canlılığını yitirmesine neden olabilir. Barış çiçeğinin hassas yapısına ters düşen bir bakımdan olabildiğince kaçının

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut