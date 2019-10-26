"Kasten öldürmekten yargılanmalı"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Perşembe gecesi bilinmeyen bir nedenle meydana gelen bıçaklı kavgayı ayırmak isterken kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan grafiker arkadaşımız Barış Bektaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bektaş, bugün öğle namazının ardından memleketi Amasya Gümüşhacıköy'de defnedildi.

"MÜEBBET GEREKTİRİR"

Peki Barış Bektaş'ı öldürenler nasıl yargılanacaklar ve hangi cezayı alacaklar? Habertürk TV'ye konuşan hukukçu Dr. Mehmet Ruşen Gültekin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kavgada araya girip de yaralanırsanız kasten olabileceği gibi olası kastla ya da taksirle dediğimiz çeşitli derecelerde karşılığı var. Basına yansıdığı kadarıyla vefat eden kişi iki bıçak yarası almış, biri kalbine biri sırtına... Yargıtay içtihatlarına göre eğer birden fazla yaralama varsa araya giren açısından, kasten öldürme olarak kabul ediliyor. Birden fazla olmuş. Bu artık bilinçli taksiri de, olası kastı da geçer. Bu artık kasten adam öldürme dediğimiz, TCK 181. maddedeki müebbet hapis gerektiren cezayı gerektirir. Yargıtay içtihatları böyle söyler. Tabii delillerin değerlendirilmesi mahkemeye aittir"

"TUTUKLU YARGILANIR"

Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden ikisinin tutuklandığını hatırlatan Gültekin, "Bu iki kişi bıçağı saplayan kişiler anladığım kadarıyla. Öyleyse hedef gözetmişlerdir ve kasten adam öldürme suçunu işlemişlerdir" dedi. Gültekin, kasten öldürme suçunda tutuklu yargılamanın yapılması gerektiğini söyledi.