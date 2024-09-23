Barış Arduç: Böyle rakamlar yok

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Barış Arduç, Ataşehir’deki bir mekânda sahneye çıkan Merve Özbey'i dinlemeye gitti.

Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın yoğunluğundan dolayı kendisine eşlik edemediğini söylerken, yakında bir dijital platformda yeni bir projeye başlayacağını belirtti. Arduç; kirada oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldıkları yönündeki iddiaları; "Evet, evi satın aldık ama böyle bir rakamlar yok" sözleriyle yalanladı.