Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar
HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.
Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.
Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşın
İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.