Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Barda', tiyatro Sahnesinde

        'Barda', tiyatro Sahnesinde

        'Barda' filmi, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğinde bu kez tiyatro sahnesine taşınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Barda', tiyatro Sahnesinde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "BİZ SİZE NE YAPTIK?"

        Serdar Akar’ın yönettiği, başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı 'Barda' filmi, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde bu kez tiyatro sahnesine taşınıyor. 2007'de sinemaseverlerle buluşan ve gösterime girdiği günden bu yana bir kült klasiğine dönüşen 'Barda', tiyatro perdesine yeni bir soluk getirmeyi hedefledi.

        Serhat Yiğit’in yazıp oyunlaştırdığı tiyatro oyunu, 'Biz Size Ne Yaptık?' sorusuyla izleyicileri, gerilimli bir ikileme sürüklüyor. Oyun; suç, eşitlik ve adalet üçgeninde izleyiciye ayna tutarken, şiddetin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu cesurca irdeliyor.

        İzleyiciyi toplumun karanlık yüzüyle yüzleştiren oyunun yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu otururken, Nilüfer Alptekin yardımcı yönetmenliği üstleniyor. Oyunun başarılı oyuncu kadrosunda ise Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı yer alıyor.

        REKLAM

        Filmin yönetmeni Serdar Akar, 'Barda' oyunu hakkında şu açıklamayı yaptı: Tiyatro, doğası ve tarihi gereği sinemadan daha eski bir sanat dalı. Bu yüzden, tiyatro oyunu olarak Barda, benim için ilk Barda ve bana ilk Barda’nın tiyatro olması gerektiğini hissettiriyor. Oyunu merakla bekliyorum. Işıl hocanın yönetmenliğinde, Tardu, Deniz ve diğer arkadaşların oyunculuğuyla, bambaşka bir derinlik kazanacağını düşünüyorum. Barda filmini 2007 yılında çekmiştim. 2025 yılına geldiğimiz bu günlerde, Barda tiyatro oyunu bireysel ve toplumsal şiddetin geldiği nokta açısından yeni bir bakış açısı sunacak ve bugünün dünyasında bizlere bir ayna tutacaktır.

        Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek. Oyun; şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek.

        Oyun tarihleri ve salonlar:

        7 Şubat... Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul

        9 Şubat... Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul

        12 Şubat... Eskişehir Vehbi Koç Kültür Merkezi

        18 Şubat... Ankara MEB Şura Salonu

        19 Şubat... İstanbul CKM

        20 Şubat... İstanbul CKM

        26 Şubat... Bursa Merinos

        OYUN HAKKINDA:

        Serdar Akar’ın kült filmi Barda, Işıl Kasapoğlu yönetmenliği ile sahneye uyarlandı.

        Suç ve şiddet bireysel mi yoksa toplumsal mı sorusunu soran oyun, günümüzde şiddet, suç ve adalet üçgeninde izleyicilere bir ayna tutarken, topluma pek çok soru da soruyor.

        Bu kez herhangi bir barda şiddete, insanın karanlık tarafına tanık olmak için değil, şiddetle yüzleşmek için. Çünkü şiddet her yerde. Evde, sokakta, okulda, adliyede, karakolda, hastanede, ibadethanede. Ve tabii barda! Şiddet maalesef, durmadan yeniden ve yeniden üretiliyor. Çünkü şiddet, dışımızda, başkalarınca, kurum ve kuruluşlarla, yasa ve hukukla bize ya da başkalarına uygulanan bir davranış değil. Bizzat bizi biz yapan bir olgu.

        Selim, Patlak, Kırkbeş, Çırak ve Gülsüm kurbanları kadar kendilerini de katman katman soyarak bu karanlık öze ulaşıyor şimdi. Seyirci koltuklarına etten, kandan, korkudan, arzulardan bir ayna tutuyorlar. İnsandan bir ayna.

        Hep bir camın ardından baktın şiddete ya da sana uygulandığında hapsedildiğin derinin içinden.

        Şimdi ona bir aynada bakacak cesaretin var mı?

        İnsandan bir aynada.

        Öyleyse perde...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barda

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Habertürk Anasayfa