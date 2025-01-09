'Barda', tiyatro Sahnesinde

"BİZ SİZE NE YAPTIK?"

Serdar Akar’ın yönettiği, başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı 'Barda' filmi, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde bu kez tiyatro sahnesine taşınıyor. 2007'de sinemaseverlerle buluşan ve gösterime girdiği günden bu yana bir kült klasiğine dönüşen 'Barda', tiyatro perdesine yeni bir soluk getirmeyi hedefledi.

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Serhat Yiğit’in yazıp oyunlaştırdığı tiyatro oyunu, 'Biz Size Ne Yaptık?' sorusuyla izleyicileri, gerilimli bir ikileme sürüklüyor. Oyun; suç, eşitlik ve adalet üçgeninde izleyiciye ayna tutarken, şiddetin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu cesurca irdeliyor.

İzleyiciyi toplumun karanlık yüzüyle yüzleştiren oyunun yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu otururken, Nilüfer Alptekin yardımcı yönetmenliği üstleniyor. Oyunun başarılı oyuncu kadrosunda ise Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı yer alıyor.

REKLAM Filmin yönetmeni Serdar Akar, 'Barda' oyunu hakkında şu açıklamayı yaptı: Tiyatro, doğası ve tarihi gereği sinemadan daha eski bir sanat dalı. Bu yüzden, tiyatro oyunu olarak Barda, benim için ilk Barda ve bana ilk Barda’nın tiyatro olması gerektiğini hissettiriyor. Oyunu merakla bekliyorum. Işıl hocanın yönetmenliğinde, Tardu, Deniz ve diğer arkadaşların oyunculuğuyla, bambaşka bir derinlik kazanacağını düşünüyorum. Barda filmini 2007 yılında çekmiştim. 2025 yılına geldiğimiz bu günlerde, Barda tiyatro oyunu bireysel ve toplumsal şiddetin geldiği nokta açısından yeni bir bakış açısı sunacak ve bugünün dünyasında bizlere bir ayna tutacaktır.

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek. Oyun; şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek. Oyun tarihleri ve salonlar: 7 Şubat... Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul

9 Şubat... Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul 12 Şubat... Eskişehir Vehbi Koç Kültür Merkezi 18 Şubat... Ankara MEB Şura Salonu 19 Şubat... İstanbul CKM 20 Şubat... İstanbul CKM 26 Şubat... Bursa Merinos OYUN HAKKINDA:

Serdar Akar’ın kült filmi Barda, Işıl Kasapoğlu yönetmenliği ile sahneye uyarlandı. Suç ve şiddet bireysel mi yoksa toplumsal mı sorusunu soran oyun, günümüzde şiddet, suç ve adalet üçgeninde izleyicilere bir ayna tutarken, topluma pek çok soru da soruyor. Bu kez herhangi bir barda şiddete, insanın karanlık tarafına tanık olmak için değil, şiddetle yüzleşmek için. Çünkü şiddet her yerde. Evde, sokakta, okulda, adliyede, karakolda, hastanede, ibadethanede. Ve tabii barda! Şiddet maalesef, durmadan yeniden ve yeniden üretiliyor. Çünkü şiddet, dışımızda, başkalarınca, kurum ve kuruluşlarla, yasa ve hukukla bize ya da başkalarına uygulanan bir davranış değil. Bizzat bizi biz yapan bir olgu.

Selim, Patlak, Kırkbeş, Çırak ve Gülsüm kurbanları kadar kendilerini de katman katman soyarak bu karanlık öze ulaşıyor şimdi. Seyirci koltuklarına etten, kandan, korkudan, arzulardan bir ayna tutuyorlar. İnsandan bir ayna. Hep bir camın ardından baktın şiddete ya da sana uygulandığında hapsedildiğin derinin içinden. Şimdi ona bir aynada bakacak cesaretin var mı?

İnsandan bir aynada. Öyleyse perde...