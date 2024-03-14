Barcelona, yıldız futbolcusunu 'istemeden' satacak!
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in radarında olan Ronald Araujo hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı
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ESPN'de yer alan habere göre Barcelona, Araujo ile yollarını ayırmak istemese de oyuncuyu satmaya hazırlanıyor.
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Katalan ekibinin oyuncunun bonservisi için 100 milyon Euro'ya yakın bir teklif beklediği aktarılan haberde, Barcelona'nın yıllık harcama limiti olan 204 milyon Euro'yu aşması dolayısıyla oyuncuyu satmak zorunda kalacağı aktarıldı.
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Haberde Araujo'yu Bayern Münih ile birlikte İngiltere Premier League'den bir büyük kulübün daha izlediği ifade edildi.
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2018/19 sezonunun başında Boston River'dan Barcelona altyapısına transfer olan 25 yaşındaki Uruguaylı stoper, Barcelona A Takımı ile toplamda çıktığı 143 karşılaşmada 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Ronald Araujo kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 7 Mart 1999 (25)
Doğum yeri: Uruguay / Rivera
Boy: 1,92 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 70 mil. €
Oynadığı takımlar: Boston River, Barcelona B, Barcelona