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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belgrad Ormanı'nda vahşet! Kayıp Serhat Tekin Kantele'nin cansız bedeni yarı gömülmüş bulundu! - Son dakika haberi

        Belgrad Ormanı'nda vahşet! Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!

        İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda tam bir vahşet yaşandı. Olayda 1 ay önce kaybolan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'nin cansız bedeni, yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçı tarafından yarı gömülmüş halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:09
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        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
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        Sarıyer'de 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin (20) cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçı tarafından yarı gömülmüş halde bulundu.

        FOTOĞRAFÇILAR BULDU

        DHA'nın haberine göre Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alırken, inceleme yapıldı. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ

        Sarıyer'de bulunan cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi.

        Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı’na götürüldü.

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