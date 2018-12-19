İspanya'dan Fenerbahçe'yi ilgilendiren sürpriz bir iddia geldi. Barcelona merkezli RAC1 radyosunun iddiasına göre; Barcelona, devre arasında takıma tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu pozisyon için en adaylar ise Zenit'ten Branislav Ivanovic ve Fenerbahçe'den Martin Skrtel.

Vermaelen ve Umtiti'nin sakatlık sorunları yaşaması nedeniyle Pique ve Lenglet ile tüm kulvarlarda mücadele etmek isteyen Barcelona'nın bu 2 oyuncudan birini kadrosuna katmak istediği belirtildi. Skrtel'in menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapıldığı da iddia edildi. Hem Skrtel'in hem de Ivanovic'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasının Barcelona için cazip bir fırsat olarak görüldüğü öğrenildi.

Barcelona Başkanı Bartomeu, teknik direktör Valverde talep etmezse devre arasında transfer yapmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Valverde ise yaptığı açıklamada Umtiti ve Vermaelen'in sakatlıkları nedeniyle devre arasında bir planlama yapacaklarını söyledi.