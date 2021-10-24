BARCELONA: 0 - REAL MADRİD: 1

32' Alaba

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Camp Nou

SAAT: 17.15

YAYIN: Spor Smart

HAKEM: Jose Martinez

BARCELONA: ter Stegen, Alba, Pique, Eric Garcia, Mingueza, Busquets, de Jong, Gavi, Ansu Fati, Sergino Dest, Depay

TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman

REAL MADRİD: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Ferland Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Vinícius Junior, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti