İspanya La Liga'da 17. hafta maçında Barcelona, Leganes'i konuk ediyor. Lig'de 12 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Katalanlar, 38 puanla lider olarak yer alıyor. Öte yandan çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlübiyet alan Leganes, ligde 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?