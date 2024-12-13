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        Haberler Bilgi Spor Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? La Liga maçları

        Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Barcelona, İspanya La Liga 17. hafta maçında Leganes ile karşı karşıya geliyor. Real Betis deplasmanında 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Katalan ekibi, Leganes karşısında kazanmak istiyor. Barcelona- Leganes maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:19
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        • 1

          İspanya La Liga'da 17. hafta maçında Barcelona, Leganes'i konuk ediyor. Lig'de 12 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Katalanlar, 38 puanla lider olarak yer alıyor. Öte yandan çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlübiyet alan Leganes, ligde 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          BARCELONA- LEGANES MAÇI NE ZAMAN?

          Barcelona- Leganes maçı 15 Aralık Pazar günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          BARCELONA- LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak olan maç S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          BARCELONA MUHTEMEL 11

          Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Olmo, Casado, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski

        • 5
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