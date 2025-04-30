Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Yarı Final ilk maçları ile sürüyor. Yarı final turu ilk maçında Barcelona, İnter ile karşı karşıya geliyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Barcelona-İnter mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-İnter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...