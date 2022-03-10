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Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Barcelona Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi? Barca GS maçı canlı yayın izle kanalı

Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? Barcelona Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. UEFA'da gecenin maçı olarak gösterilen karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalara hız verdi. İşte, Barcelona Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

10.03.2022 - 13:48 | Güncelleme: FUTBOL

  • Haydi Galatasaray! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da sahaya çıkacak Cimbom, bir sürpriz yaparak avantajlı bir skor ile İspanya'dan ayrılmak istiyor. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. 

    BARCA GS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Mücadeleye az bir süre kala, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifreli mi?

    İşte, muhtemel 11'ler ve Barca GS maçı canlı yayın kanalı

  • BARCELONA GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres

  • BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 23:00.

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Barcelona Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

  • GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

    Barcelona Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

    Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

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