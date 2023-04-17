Barcelona Kulüp Başkanı, "Bazı önemli, gerekli belgeler ve bilgilerin alınması için 18 yıl boyunca ödeme yapıldığını, 4 ayrı kulüp başkanlığı döneminde 629 rapor ve 43 CD aldıklarını, bunların hepsinin önemli ve kaliteli olduğunu, hakem satın almadıklarını, sportif anlamda bir yolsuzluk olmadığını, iş alımının yapıldığı kişinin Enriquez Negreira değil, onun oğlu olduğunu" vurguladı.

Yargı sürecinin sonuçlanmadan suçlu ilan edildiklerini ve mağdur durumda olduklarını kaydeden Laporta, "Kulübümüzü istikrarsızlaştırmaya yönelik bu saldırılara karşı kulübümüzün itibarını sonuna kadar savunacağız. Eğer bireysel bir usulsüzlük olduysa bunun mağduru Barcelona Kulübüdür." dedi.