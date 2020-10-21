Barcelona'dan 5 gollü açılış

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Macar ekibi Ferencvaros'u 5-1 yendi. Farklı galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Lionel Messi, 42. dakikada Ansu Fati, 52. dakikada Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89. dakikada Dembele kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise 70. dakikada (penaltı) Ihor Kharatin'den geldi.

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Öte yandan Katalan devinin deneyimli stoperi Pique 68. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Grubun diğer maçında Juventus, Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.