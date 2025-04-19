Barcelona: 4 - Celta Vigo: 3 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında lider Barcelona ile Celta Vigo kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç, ev sahibinin 4-3 üstünlüğüylesonuçlandı.

BARÇA 3-1'DEN DÖNDÜ

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Celta Vigo'nun gollerini 15, 52 ve 62. dakikalarda Borja Iglesias kaydetti. Barça'nın golleri ise 12. dakikada Ferran Torres, 64'te Dani Olmo, 68. ve 90+8. (p) dakikalarda ise Raphinha kaydetti.

Bu sonucun ardından Katalan temsilcisi zirve yarışında hata yapmadı ve 73 puana yükseldi. Celta Vigo ise 43 puanda kaldı. Ligin 33. haftasında Barcelona sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Celta Vigo ise sahasında Villarreal'i konuk edecek.