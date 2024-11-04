Barcelona: 3 - Espanyol: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, evinde Espanyol'u 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Olmo (2) ve Raphinha'nın golleriyle kazanan lider Barcelona, puanını 33'e yükseltti. Espanyol ise haftayı 10 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Lluís Companys'te oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya derbide galibiyeti getiren golleri 12 ve 31. dakikalarda Dani Olmo ve 23. dakikada Raphinha kaydetti.
Espanyol'un tek golü 63. dakikada Javi Puado'dan geldi.
DERBİ TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ
Espanyol'a karşı oynadığı son 27 maçta yenilmeyen Barcelona, derbi tarihinin en uzun serisini sürdürdü.
MADRID İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI
La Liga'da oynadığı 12. maçında 11. galibiyetini elde eden Barcelona, 33 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Real Madrid ile puan farkını 9'a çıkardı.
Üst üste 3. yenilgisini alan Espanyol, 10 puanda kaldı.
BARÇA GELECEK HAFTA SAN SEBASTIAN'DA
Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Espanyol ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.