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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona, 2 yıl aradan sonra son 16’da - Futbol Haberleri

        Barcelona, 2 yıl aradan sonra son 16’da

        İspanyol temsilcisi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında konuk ettiği Porto'yu 2-1 mağlup ederek, 2 senenin ardından Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:09
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        Barça iki yıl sonra son 16'da
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        UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Barcelona, konuk ettiği Porto’yu 2-1’lik skorla mağlup etti. İspanyol ekibi, puanını 12’ye yükselterek grupta oynayacakları son maç öncesi tur atlamayı garantiledi.

        2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayan Barcelona, 2 sezonun ardından son 16’ya kaldı. İspanyol temsilcisi daha önceki yıllarda 20 yıl üst üste gruptan çıkmayı başarmıştı.

        Bordo-lacivertliler, H Grubu’nda Antwerp’i 5-0 yenerken, Porto’yu her iki maçta da (1-0, 2-1) mağlup etti. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i evinde 2-1 mağlup eden Barcelona, deplasmanda rakibine 1-0’lık skorla kaybetti.

        Barcelona, gruplarda oynadığı 5 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 3 gole engel olamadı. Bordo-lacivertlilerde, gruplarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Joao Felix, en çok skor katkısı sağlayan oyuncu oldu. Felix’i, 2 gol, 1 asistle Ferran Torres takip ediyor.

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