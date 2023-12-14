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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Barbie'nin yönetmeni Cannes'ın jüri başkanı oldu

        Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig Cannes'ın jüri başkanı oldu

        14-25 Mayıs 2024 tarihleri arası düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı açıklandı. Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig, Cannes'ın jüri başkanı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:44
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        Barbie'nin yönetmeni jüri başkanı
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        Gişe rekorları kıran Barbie filminin yönetmeni, Greta Gerwig, mayıs ayında düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı oldu.

        Festivalden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Gerwig'in 1966 yılında 31 yaşındayken Cannes jürisine başkanlık eden Sofia Loren'den bu yana bu görevi üstlenen en genç kişi olduğu belirtildi.

        Gerwig, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çok heyecanlıyım. Bizi hangi yolculukların beklediğini keşfetmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Festival yetkilileri de, Fransız Rivierası'nda düzenlenecek olan festivalin jüri başkanlığı için yaptıkları seçim konusunda heyecanlı olduğunu belirtti.

        Amerikalı oyuncu, yönetmen, senarist ve oyun yazarı Greta Gerwig, Barbie'nin yanı sıra 2019 yılı Küçük Kadınlar ve 2017 yapımı Uğur Böceği filmlerini yönetmişti.

        Cannes Film Festivali 14-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

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        #Greta Gerwig
        #Cannes
        #Cannes Film Festivali
        #jüri başkanı
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