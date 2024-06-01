Barbara Palvin'den ihanet iddiasına cevap
Ünlü model Barbara Palvin'den aldatılma iddialarına cevap niteliğinde paylaşım
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ABD'li oyuncu Dylan Sprouse, 5 yıllık ilişkilerinden sonra geçtiğimiz yıl evlendiği Macar manken Barbara Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattığı iddia edilmişti. Bu iddia oldukça da dikkat çekmişti.
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Barbara Palvin, 20 milyon 400 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabının profilinden Sprouse soyadını kaldırması, "Palvin, bu iddiaları kabul mu ediyor?" sorusunu akıllara getirmişti.
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30 yaşındaki Macar model, bugün sosyal medya paylaşımıyla iddiaları kabul etmediğin gösterdi.
Barbara Palvin ile eşi Dylan Sprouse, ABD'nin Speedway kentinde bulunan Indianapolis Motor Speedway'e katıldı. Palvin, yarış pistinde spor bir otomobilin üzerinde arkaları dönük şekilde çekilmiş fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak iddiaları hiç ciddiye almadıklarını gösterdi.
Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram
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