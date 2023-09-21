İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.43'e geriledi
Türkiye, adeta kuraklığın pençesinde... Yurdun büyük bölümünde beklenen eylül yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle akıllara, "Susuz mu kalacağız" sorusu gelirken, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki düşüş devam ediyor.
EYLÜL AYI DA KURAK GEÇECEK
İSKİ'den edinilen bilgiye göre mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle, yüzde 24.43'e kadar düştü.
Meteoroloji uzmanları kent için eylül ayının da yağışsız geçeceği bilgisini verdi.
SU TASARRUFU ÇAĞRISI
Yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda daha hassas olmaları uyarısında bulundu.