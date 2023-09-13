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İstanbul'da geçtiğimiz hafta görülen iki günlük sağanak, barajlara bir nebze katkı sağlasa da su miktarı düşmeye devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul bir süre daha güçlü bir yağış beklemiyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 26.5'E DÜŞTÜ Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 26.5 açıklandı.

SU KULLANIMINA DİKKAT UYARISI Yetkililer, mega kentte İstanbulluların su kullanımı konusunda duyarlı olması uyarısında bulundu.