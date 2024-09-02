Kendi imkanları ile kurduğu depoda yağmur suyu biriktirdiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Hamdi Güney Terzi de "Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum ama buraya geldiğime pişman oldum. 10 yıldır burada süren bir sorun var. Sabah 6'da su kesiliyor gece 1'de geliyor. İçecek suyumuz bile yok. Damacana alıp buraya geliyoruz. Yağmur suyu birikmek için bir depo yaptım. Ondaki su ile bulaşık ve temizlikte kullanıyoruz. Su geldiği zaman bile çamur olarak akıyor. Sütlü kahveye benziyor. Trabzon'a su veren köyün suyu yok. Bize su saati aldırdılar. O kadar masraf ettik bu yanımıza kaldı. Suyu kullan veya kullanma fatura geliyor. Ankara'dan misafirlerimiz geldi ama su olmadığı için gideceğiz diyorlar. Su büyük bir sorun. Su sağlıktır. Bu mahallede yaklaşık 35 hane var. Bu mahalleye su gelmediği zaman hiç kimseye su gitmiyor. Çamaşırlar bekliyor. Fındık ayındayız ne duş alabiliyorsun ne yüzünü yıkayabiliyorsun. Bizim için önemli olan su ve yol. Rezil bir durum. Burada yaşayanlar bunu hak etmiyor" dedi.