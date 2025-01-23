'Baraj patladı' iddiası davası: Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktı

6 Şubat depremleri sonrasında barajların çatladığı yönünde paylaşımlar yaptığı iddiası ile hakkında re'sen soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 6 Şubat depremi sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlar yaptığı iddia edilmiş ve paylaşımlar sonrası Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri istenmişti.

REKLAM advertisement1

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

REKLAM

'BENDE HESABIN ŞİFRESİ BİLE YOKTU'

Çağrı merkezinde görevli olan sanık Ercan Özdemir, “Geçen sene 6 Şubat'tan birkaç gün sonra Babala TV'de yüzlerce gönüllüden biriydim. Gece Kültür Bakanlığı'ndan aradığını söyleyen biri tarafından arandım. Telefon kaydı bulunmaktadır. Ben çağrı merkezinde görev almaktaydım. Ayrıca teyit ekibi ve tweet ekibi vardı. Telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra teyit ekibine yönlendirdim. Olayın devamından haberim yoktur. Yayınlanan tweetlerden bir bilgim yoktur. Çağrı merkezinde çalışıyordum. Oğuzhan Uğur'un tweeti benim attığım hakkında beyan vermesini kabul etmiyorum. Bende hesabın şifresi bile yoktu" dedi.

Teyit ekibinde bulunan sanık Kaan Kayacan, “Ben 4 buçuk senedir Babala TV'de çalışıyorum. Şu an yönetmen olarak görev alıyorum. Bahsi geçen tarihte çekim sonrası toplandık ve böyle bir sürece dahil olduk. Bizim amacımız insanlara yardım etmekti. Gün geçtikçe gönüllü insanlar da dahil oldu. Bahsi geçen tweeti attığımı hatırlamıyorum, bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bunlar da göze alındığında bir karışıklık olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

'EĞER İNFİAL YARATMAK İSTESEM ÇOK TAKİPÇİLİ HESABIMDAN YAPARDIM' Sosyal medya fenomeni Sanık Oğuzhan Uğur yaptığı savunmasında, “Deprem olduğu anda biz evden çıkıp oraya geçtik. Yardıma ihtiyaç olduğunu biliyorduk. İmkanımız ve fırsatımız olduğundan biz de bir araya gelip yardım etmeye karar verdik. Birçok devlet yetkilisinden yardım aldık. Sonrasında ekibimi İstanbul'da bırakıp Hatay'a gittik. Hatay'da ekibimize çok fazla gönüllü insan geldi. Oradakilerle toplantı yapıp çok fazla sahte ihbar olması nedeniyle bir teyit ekibi kurduk. Oradaki telefonların da hepsinin kaydı vardı. Ben Hatay'dan döndükten sonra bin 100 kişi gönüllü olmuş ve canla başla çalışmış. Bu esnada bir tweet gördüm, 'Baraj patladı haberini neden yaydın? Yalan haber yapıyorsun Oğuzhan Uğur' yazıyordu. Ben de tweete cevap verdim. Bunlar üzerine sosyal medyada yalan haber yaydığım haberleri yayılmaya başladı. Eğer bölgede bir infial yaratmak istesem, kendi çok daha fazla takipçili hesabımdan yapardım. Ekibimi topladım ve sordum. Olayı ilk sorduğumda bana Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan'ın tarafından teyit edildiği söylendi. Sonrasında adliyeye çağrıldım. Bana bu tweeti kim attı diye sorulduğunda 5 günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan'ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim. Zaten tweet hatalı olduğu için kaldırılmış. İnternetin çekmediği bir ortamda tek bir tweetle infial yaratmak mümkün değildir ki yaratabilecek çok fazla gücümüz varken, bizim üzerimize böyle bir suç atılması moralimizi bozmaktadır. Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi. REKLAM Şikayetçi Hasan Kılıç, “Ben de Twitter takipçisiyim, gördüm o tweeti. Bölgede çalışan arkadaşlardan da bu paylaşım sebebiyle bölgede aksamalar olduğunu duydum. Bu tweetten önce internette ya da haber kanallarında barajla ilgili tehlikeye dair haber ve paylaşım görmemiştim" şeklinde konuştu. 'BARAJ PATLADI HABERİ 3 SAATİMİZE MAL OLDU' Şikayetçi Hasret Yıldırım, “Ben Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'yim. Haberi bir trol mantığıyla değil, bir gazeteci mantığıyla takip ettim. Bu haber yayınlandıktan sonra İHH Arama Kurtarma Takım Lideri Orhan Parlak'ın bir açıklaması oldu: 'Baraj patladı haberi bizim tam 3 buçuk saatimize mal oldu. Her yer kilitlendi, mecburen çalışmalar durdu. Birçok insana müdahale ederek durdurduk ancak kaos ortamı büyük kayıplara sebep oldu.' Beyanatını görünce TCK 217/A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu üzerinden şikayette bulundum. Bu tweetler 3-4 saat sonra silindi. Ben şikayetçiyim. Oğuzhan vatansever midir? Vatanseverdir. Mevzunun üstünden 2 sene geçmesine rağmen hala tweeti kimin attığını tespit edememişler. Tweeti atan ortada olmadığı gibi silen kişi de belli değil. O zaman suçlu kim? Kendimi mahkeme salonunda değil, Babala TV stüdyosunda görüyorum" dedi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ÜZERİNDE OYNANARAK PAYLAŞIM YAPILDIĞI İDDİASI Tanık Ercüment Karataş, “O dönemde ben de Babala'da gönüllü olarak çalışıyordum. Deprem bölgesindeki belediye başkanları ve Kızılay'la irtibattaydım. Bölgedeki ihtiyaç ve taleplere göre durumu organize ediyordum. Bölgedeki şikayeti bildiren Irmak Hanım'la telefon görüşmesi yapanın Ercan olduğunu biliyorum. Twitter'dan tweet atan kim olduğunu bilmiyorum. Babala hesabından atılan tweeti aslında hiç Babala TV'nin Twitter hesabında görmedim. Ama her yerde ekran görüntüsü dönüyordu. Ben Babala TV ekran görüntüsü kullanılarak bu paylaşımın yapıldığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İDDİANAMEDEN İddianamede, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu 'Babala TV' isimli hesaptan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşım yapıldığı belirtildi. İddianamede, 8 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer alırken, Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ise 'şüpheli' olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur'un ifadesine yer verildi. Uğur, söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını belirttiği, depremde gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi. Uğur ifadesinde, “Biz ekiple çalışmadan önce, teyidi alınmayan hiçbir paylaşımı Twitter'dan paylaşmamaları konusunda uyardık. Paylaşımların ardından böyle bir infial bilgisi bize geldikten sonra yaptığımız kontrollerden sonra yapılan paylaşımların ses kaydı ve teyidine ulaşıldı. Bu şahıs, telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Bilgiler edinilmiş, bu teyitten sonra Yarseli Barajı'na ilişkin tweet atılmış" ifadelerini kullandı.