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        Haberler Gündem baraj İSKİ | İSKİ'den önemli uyarı! İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! baraj doluluk oranı, 21 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı

        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ekim'de 21.69 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21.01 ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:12
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        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
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        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 21.01'e geriledi. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10.46, Terkos'ta yüzde 10.35, Sazlıdere'de yüzde 6.14, Alibey'de yüzde 22.96, Büyükçekmece'de yüzde 4.08, Ömerli'de yüzde 44.88, Darlık'ta yüzde 32.43, Elmalı'da yüzde 16.5, Pabuçdere'de yüzde 3.35 ve Kazandere'de yüzde 5.96 olarak kayda geçti.

        SU MİKTARI 182 MİLYON METREKÜPE DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 182 milyon 5 bin metreküp seviyesinde kaldı.

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        607 MİLYON METREKÜP SU ALINDI

        Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 607 milyon metreküp su alındı.

        SON 9 YILIN DOLULUK ORANI

        İSKİ istatistiklerine göre, 21 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 66.22, 2016'da yüzde 40.43, 2017'de yüzde 51.69, 2018'de yüzde 52.76, 2019'da yüzde 44.37, 2020'de yüzde 32.07, 2021'de yüzde 47.03, 2022'de yüzde 43.48 iken bugünkü oran ise yüzde 21.01 olarak kayda geçti.

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