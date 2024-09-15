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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu | Son dakika haberleri

        Baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu

        Kahramanmara'ta Suriye uyruklu Ahmed Akrağ (29) serinlemek için girdiği baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:32
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        Ailesinin gözü önünde boğuldu!
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        Kahramanmaraş'taki olay saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte baraj göleti kenarına pikniğe giden Ahmed Akrağ, serinlemek için suya girdi. Akrağ, bir süre sonra yardım istemeye başladı ve ardından gözden kayboldu.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıçların yaklaşık yarım saatlik arama-kurtarma çalışması sonrasında Ahmed Akrağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akrağ'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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