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        Haberler Gündem BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM | Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? baraj doluluk İSKİ tarafından açıklandı - 18 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı

        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?

        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.29 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un aldığı yağışa rağmen bu sabah yüzde 21.23 olarak verilere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:23
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        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
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        İstanbul'a dün inen sağanak yağışın ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        YÜZDE 21.23'E GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 21.29 olarak ölçülen doluluk oranının İSKİ tarafından yapılan açıklamada yüzde 21.23'e düştüğü görüldü.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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