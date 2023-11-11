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        Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi | İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı! 11 Kasım itibariyle baraj doluluk oranı

        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kentte 11 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 16.51 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı bu sabah, yüzde 16.18'e düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:17
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        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Birkaç gün önce İstanbul'a inen sağanak önceki gün sabah da devam etti; ancak barajların doluluk oranında artış olmadı. Dahası bugün itibariyle oran daha da geriledi.

        BARAJ DOLULUK ORANI: YÜZDE 16.18'E DÜŞTÜ

        Mega kentte barajların doluluk oranı; dün itibariyle yüzde 16.51 olarak ölçülmüştü. Bu sabah yapılan son ölçümde ise bu oran düşerek yüzde 16.18'e geriledi.

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        BU GECE VE YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre hafta sonu ve pazartesi günü İstanbul'da sağanak bekleniyor.

        SU KULLANIMINA DİKKAT UYARISI

        Öte yandan yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda dikkatli olması uyarısında bulundu.

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        #baraj doluluk
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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