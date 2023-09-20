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        Haberler Gündem 3. Sayfa baraj doluluk oranları İstanbul | İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı! - Baraj doluluk, barajlarda doluluk oranı

        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!

        Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.69'a geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:59
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        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
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        Türkiye, kuraklığın pençesinde... Yurdun büyük bölümünde beklenen eylül yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle akıllara, "Susuz mu kalacağız" sorusu gelirken, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki düşüş devam ediyor.

        EYLÜL AYINDA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

        İSKİ'den edinilen bilgiye göre mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle, yüzde 24.69'a kadar düştü.

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        Meteoroloji uzmanları kent için eylül ayının da yağışsız geçeceği bilgisini verdi.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda daha hassas olmaları uyarısında bulundu.

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        #baraj doluluk oranı
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