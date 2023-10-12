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        Haberler Gündem İstanbul'da baraj doluluk oranı o seviyenin de altına düştü! - Güncel haberler

        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!

        Kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı. Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, 28 Eylül'deki oranın altına inerek yüzde 22.36'ya düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:19
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        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
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        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        EYLÜL SONUNDA ARTIŞ OLDU

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        YAĞIŞ SONRASI YÜZDE 23.50 OLMUŞTU

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 5 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi ve 23.50'ye kadar çıktı.

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        YÜZDE 22.36'YA DÜŞTÜ

        Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, 28 Eylül'deki oranın altına inerek yüzde 22.36'ya düştü.

        TASARRUF ÇAĞRISI

        Yetkililer İstanbulluları su kullanımı konusunda tasarruflu olmaya çağırdı.

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